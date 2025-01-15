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Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idmanda oyuncular, core çalışmaları, ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri yapan takım, idmanı 2 gruba ayrılarak yaptığı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Konyaspor maçının ilk 11'inde başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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