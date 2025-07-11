Fenerbahçe, Abdou Aziz Fall ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Fenerbahçe, Senegal ekibi Essamaye'de forma giyen 18 yaşındaki Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni transferine başarılar diledi.

Fenerbahçe, Senegal ekibi Essamaye'de forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Senegal'in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall'un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı-lacivertli forma altında başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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