Fenerbahçe, Abdou Aziz Fall ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, Senegal ekibi Essamaye'de forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Senegal'in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall'un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı-lacivertli forma altında başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL