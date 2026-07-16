Fenerbahçe Erkek Baskerbol Takımı, Marcus Bingham'ı transfer etti
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki ABD'li pivot Marcus Bingham ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki ABD'li pivot Marcus Bingham'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Unics Kazan forması giyen Amerikalı pivot Marcus Bingham Jr. ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.
Marcus, son olarak forma giydiği Rus temsilcisi Unics Kazan'da 54 maçta, 15,6 sayı, 7,1 ribaunt, 1 asist ve 1,4 top çalma istatistikleriyle oynadı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat