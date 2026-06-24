Fenerbahçe, 18 yaşındaki futbolcu Amara Diouf'u transfer etti
Fenerbahçe, Senegal Milli Takımı'nda da forma giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Senegalli futbolcu Amara Diouf'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza töreninde yönetim kurulu üyesi Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı.
Amara Diouf, 15 yaşında sırtına geçirdiği Senegal Milli Takım formasıyla 2 maçta görev yaptı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan