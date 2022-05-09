BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun son derbisinde Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe 1 puanla yetindi.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk oldu. Sahadan 1-1'lik skorla ayrılan Sarı-lacivertliler, yenilmezlik serisini 12 maça taşıdı.

Sarı-lacivertli ekipte 3 maç sonra 11'de yer alan Filip Novak, 6'ncı dakikada takımını öne geçiren gole imza attı. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde ilk 11'de 13'üncü maçına çıkarken, 3'üncü golü hanesine yazdırdı. Takımı için açılışı güzel yapan Novak, mücadelenin geri kalan bölümünde ise 2 penaltıya sebebiyet verdi. Karşılaşmanın 7'nci dakikasında Batshuayi ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale etmesi, 27'nci dakikada ise ceza sahası içinde Kenan Karaman'a yaptığı faulle rakibinin 2 penaltı kazanmasını sağladı.