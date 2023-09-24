Fenerbahçe 1, Bosphorus Cup Yelken Yarışında Şampiyon

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Bosphorus Cup yelken yarışında Fenerbahçe 1 teknesiyle Barış Koncagül ve ekibi şampiyon oldu. Yarışlar üç gün boyunca büyük çekişmeye sahne oldu ve ödül töreniyle sona erdi.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Bosphorus Cup yelken yarışında şampiyon, "Fenerbahçe 1" teknesiyle Barış Koncagül ve ekibi oldu.

Türkiye'deki en büyük spor organizasyonlarından biri olan ve dünyada da ilgi gören 22. Bosphorus Cup tamamlandı.

"Celebrate Istanbul" temasıyla yerli ve yabancı bin 200 yelkencinin mücadele ettiği yarış, üç gün boyunca büyük çekişmeye sahne oldu. Organizasyonun son günü, Caddebostan etabıyla bitti.

Şampiyonluk kupası Barış Koncagül ve ekibinin

Yarışlar sonunda birinciliği "Fenerbahçe 1" teknesiyle Barış Koncagül ve ekibi elde ederken, "Setur Marinas Cheese" isimli tekneyle Levent Peynirci ve ekibi ikinci, "Orient Express" isimli tekneyle de Zeynep-Ayse Atabay ile ekibi üçüncü sırayı aldı.

Yarışlar sonunda dereceye giren ekipler için Setur Kalamış Marina'da ödül töreni düzenlendi. Şampiyon ekibe ödülü, Bosphorus Cup kurucusu Orhan Gorbon ve Bosphorus Cup Baş Hakemi Somer Büyükakkuş tarafından takdim edildi.

Diğer kategorilerde kazanan ekiplere de kupa ve madalyaları verildi.