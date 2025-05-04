Fenerbahçe 0 - Beşiktaş 1: Süper Lig'de Beşiktaş Galip Geldi
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maç boyunca birçok önemli pozisyona giren Beşiktaş, bunlardan birinde Gedson Fernandes'in golüyle maçı kazandı.
- Trendyol Süper Lig : Fenerbahçe : 0 - Beşiktaş : 1 (Maç sonucu)
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada İsmail Yüksek, ceza sahası içindeki Dusan Tadic'i topla buluşturdu. Tadic'in ceza sahası içi sol çaprazından yerden vuruşunda kaleci Mert Günok golü engelledi.
51. dakikada Anderson Talisca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta top barajdan sekti. Pozisyonun devamında Talisca'nın gelişine vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
58. dakikada rakip yarı alanda topla birlikte hareketlenen Milan Skriniar, pasını sağ taraftaki Anderson Talisca'ya aktardı. Talisca'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak direk dibinden dışarı çıktı.
74. dakikada ceza yayı önünden kullanılan serbest vuruşta Anderson Talisca, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Mert Günok sağına uzanarak gole izin vermedi.
90+8. dakikada Rafa Silva'nın savunma arkasına pasında Ciro Immobile kaleciyle karşı karşıya kaldı. Immobile'nin vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu çıkardı.
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel (Alexander Djiku dk. 59), Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü (Edin Dzeko dk. 58) Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred (Cenk Tosun dk. 84), Sebastian Szymanski (Dusan Tadic dk. 46), Anderson Talisca, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri (İrfan Can Kahveci dk. 70)
Yedekler: Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Levent Mercan, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Emrecan Terzi (Felix Uduokhai dk. 62), Alex Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic (Onur Bulut dk. 90), Milot Rashica (Ciro Immobile dk. 90), Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu (Joao Mario dk. 67), Rafa Silva
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Gol: Gedson Fernandes (dk.