Haberler

Fener taraftarını sevindiren görüntü! "Transfer bitti" yorumları yapılıyor

Fener taraftarını sevindiren görüntü! 'Transfer bitti' yorumları yapılıyor Haber Videosunu İzle
Fener taraftarını sevindiren görüntü! 'Transfer bitti' yorumları yapılıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı N'Golo Kanté'nin sarı-lacivertli formayı gördüğü anlara ait video ortaya çıktı. Fransız yıldızın yüzünün gülmesi ve heyecanlı hali, sosyal medyada "Bu transfer bitti" yorumlarını beraberinde getirdi.

  • Fenerbahçe, N'Golo Kanté'nin menajeriyle özel bir görüşme gerçekleştirecek.
  • N'Golo Kanté'nin Al Ittihad ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
  • N'Golo Kanté, bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta forma giyip 1 gol kaydetti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe'nin temas kurduğu N'Golo Kanté'nin, sarı-lacivertli formayı gördüğü anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde deneyimli orta sahanın yüzünün güldüğü ve oldukça olumlu bir ruh halinde olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Kanté'nin bu anları kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Fenerbahçeli taraftarlar videonun altına "Transfer bitti", "Bu gülüş yeter", "Kanté geliyor" şeklinde çok sayıda yorum yaptı.

MENAJERİYLE KRİTİK GÖRÜŞME

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Kanté'nin menajeriyle özel bir görüşme gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli yönetimin bu görüşmede süreci netleştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu durum, transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiren önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

N'Golo Kanté, bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta forma giydi. 1842 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha 1 gol kaydetti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGS 1905:

fenerbahceli oluyorum net

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYok canım:

Tamam da adam eskisi gibi değil ki bir 34 yaşında iki kaç senedir Arabistan Ligi'nde rahata alışmış bence kontenjan bununla dolmamalı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlısı Ya:

Bir Gs li olarak diyorum ki Fb adı geçen oyuncuyu bitirmiştir. Bizim beceriksizler getirdiklerini bile gönderiyor. İlk defa fener takım oyununa göre gerçek ihtiyacı olan transferler yapıyor. Bu da böyle giderse Gs yı takipçi yapar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Camiye günler sonra ilk kez girildi
Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
PSG'ye Fransa Kupası'nda büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar

Dünya devine büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar
Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Gece yarısı okkalı bir zam geldi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Camiye günler sonra ilk kez girildi
Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi
Torbacıdan imalathaneye uzanan takip! Dev operasyonda dudak uçuklatan yakalama

Bakan Yerlikaya duyurdu! Torbacıdan imalathaneye uzanan dev operasyon