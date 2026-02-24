Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü

Haberler

Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde maç sırasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Anderson Talisca ise maçın ardından stadyumdan sekerek ayrıldı. Oyuncuların durumları çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

  • Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyuna devam edemedi.
  • Anderson Talisca'nın sakatlık durumu Salı günü çekilecek MR sonrası netleşecek.
  • Fenerbahçe'de Ederson, Talisca, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Fred ve Yiğit Efe Demir sakatlık veya ceza nedeniyle eksiklik yaşıyor.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerde üç oyuncu mücadele sonrası endişe yarattı.

MAÇTA İKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Karşılaşma sırasında Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyuna devam edemedi.

TALISCA'DAN KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Anderson Talisca ise maçın ardından stadyumdan sekerek ayrıldı. Brezilyalı futbolcunun durumu Salı günü çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

TEKNİK HEYET ENDİŞELİ

Maç sonrası konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçı öncesi ciddi eksikler olduğunu vurgulayarak, "Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var. Skriniar sakat. Çağlar sakat. Oosterwolde rövanşta cezalı. Fred cezalı. Yiğit Efe Demir üç maçı çıkarabilecek mi, ona da bakacağız" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
