Haberler

Fener taraftarını çıldırtacak haber! İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fener taraftarını çıldırtacak haber! İrfan Can ezeli rakibe gidiyor Haber Videosunu İzle
Fener taraftarını çıldırtacak haber! İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, ara transfer dönemi için Fenerbahçe'nin kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'ye talip oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın İrfan Can'ı özellikle kanatlarda ve 10 numara pozisyonunda değerlendirmek istediği belirtildi. İrfan Can'ın da düzenli forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Ancak oyuncunun yıllık 60 milyon TL'lik maaşı transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

  • Beşiktaş, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için ocak ayında resmi görüşmelere başlayacak.
  • İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den yıllık 60 milyon TL maaş alıyor.
  • İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı ve gol veya asist katkısı vermedi.

Beşiktaş, Cengiz Ünder hamlesinin ardından Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için devreye giriyor. Siyah-beyazlıların ocak ayında resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ, İRFAN CAN'A KANCAYI TAKTI

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası İrfan Can Kahveci oldu. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlıların kısa süre içinde temas kuracağı belirtildi.

SERGEN YALÇIN'IN ÖNCELİĞİ: TAKIMIMDA GÖRMEK İSTİYORUM

Sözcü'nün haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın, İrfan Can'ı özellikle kanatlarda ve 10 numara pozisyonunda değerlendirmek istiyor. Yalçın'ın yönetime "Transfere uygunsa alınsın" raporu verdiği kaydedildi.

İRFAN CAN DA SICAK BAKIYOR

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolunda kadroda yer alabilmek isteyen İrfan Can'ın da düzenli forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

60 MİLYON TL'LİK MAAŞ DETAYI

Fenerbahçe'den yıllık 60 milyon TL kazanan İrfan Can'ın maaşı transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Ancak Cengiz Ünder transferinde olduğu gibi ücretin iki kulüp arasında paylaşılması ihtimal dahilinde. Beşiktaş'ın bu formülle ilerleyerek gelecek ay resmi adımı atması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan İrfan Can Kahveci, gol ya da asist katkısı veremedi. Sarı-lacivertli yönetim geçtiğimiz ay hem İrfan Can'ı hem de Cenk Tosun'u kadro dışı bırakmıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıözgün özen :

irfan can ı sakın satmayın fenere çok buyuk katkısı olan bir oyuncu bin pişman olursunuz hırs enerji teknik hepsi mevcut böyle bir oyuncuyu almak isteseniz 25 30 milyon dolar vermenız lazım,bide napmış yani adammı kesmiş affedin gitsin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

Yoo çıldırmadım. Abartmayın lütfen.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Doğru rehberlik olmadan hisse senetlerine körü körüne yatırım yapmayın. Kendi başıma işlem yapmaya çalışırken çok para kaybettim, ancak Analist Nelson devreye girdiğinden beri büyük kârlar elde ediyorum. Platformu ve stratejisiyle 422.000 doların üzerinde kazandım. Kendisine Telegram'da Nildatrading adresinden ulaşabilirsiniz, her zaman rehberlik etmeye hazır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Evet çok kızdık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Sakın he fener yönetimi bu adamı gönderilecek adam degil bşraz form tutsun nenenin içinden geçer

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak

Ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.