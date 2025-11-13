Fener taraftarını çıldırtacak haber! İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Beşiktaş, Cengiz Ünder hamlesinin ardından Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için devreye giriyor. Siyah-beyazlıların ocak ayında resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ, İRFAN CAN'A KANCAYI TAKTI

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası İrfan Can Kahveci oldu. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlıların kısa süre içinde temas kuracağı belirtildi.

SERGEN YALÇIN'IN ÖNCELİĞİ: TAKIMIMDA GÖRMEK İSTİYORUM

Sözcü'nün haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın, İrfan Can'ı özellikle kanatlarda ve 10 numara pozisyonunda değerlendirmek istiyor. Yalçın'ın yönetime "Transfere uygunsa alınsın" raporu verdiği kaydedildi.

İRFAN CAN DA SICAK BAKIYOR

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolunda kadroda yer alabilmek isteyen İrfan Can'ın da düzenli forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

60 MİLYON TL'LİK MAAŞ DETAYI

Fenerbahçe'den yıllık 60 milyon TL kazanan İrfan Can'ın maaşı transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Ancak Cengiz Ünder transferinde olduğu gibi ücretin iki kulüp arasında paylaşılması ihtimal dahilinde. Beşiktaş'ın bu formülle ilerleyerek gelecek ay resmi adımı atması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan İrfan Can Kahveci, gol ya da asist katkısı veremedi. Sarı-lacivertli yönetim geçtiğimiz ay hem İrfan Can'ı hem de Cenk Tosun'u kadro dışı bırakmıştı.