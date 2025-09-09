Haberler

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Fener'in yeni hocası Fatih Terim hayranıymış
Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Domenico Tedesco'nun Schalke 04 takımını çalıştırdığı ve Galatasaray'a rakip olduğu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Fatih Terim'i övdüğü anlar yeniden gündem oldu. Genç teknik adam, Terim hakkında, "Fatih Terim çok büyük bir teknik direktör. Fiorentina döneminde 'Grande' olarak anıldığını biliyorum" demişti.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre, Başkan Ali Koç ve yönetimi yabancı hocada karar kıldı. Sarı-lacivertliler İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardı. Açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

YILLAR ÖNCEKİ VİDEO YENİDEN GÜNDEM OLDU

Tüm bu yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken, Tedesco'nun Schalke 04 takımını çalıştırdığı ve Galatasaray'a rakip olduğu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Fatih Terim'i övdüğü anlar yeniden gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Schalke 04'te teknik direktör Domenico Tedesco, düzenlediği basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında şaşırtan açıklamalarda bulunmuştu.

TERİM'İ ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Tedesco, "Fatih Terim çok büyük bir teknik direktör. Sadece Galatasaray değil, Fiorentina taraftarıyım ve o dönemde Grande olarak tanımlandığını biliyorum. Ben de kendisine o gözle baktım. Kendisiyle tanışmak ve el sıkışmak benim için büyük bir ayrıcalık olacaktır" demişti.

