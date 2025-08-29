Fenerbahçe Gençlerbirliği maçına Zeki Murat Göle ile çıkacak

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçına Zeki Murat Göle ile çıkacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçına Zeki Murat Göle ile çıkacak
Haber Videosu

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Mourinho'nun ayrılığının ardından Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe'nin başında kimin çıkacağı merak konusu olmuştu. Ancak bu durum netlik kazandı. Geçici olarak takımın başına yardımcı antrenör Zeki Murat Göle getirildi. Göle, Gençlerbirliği maçında takımın başında olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

MOURINHO DÖNEMİ RESMEN BİTTİ

Fenerbahçe'den ayrılığa dair yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fener'in yeni hocası belli oldu! Gençlerbirliği maçında takımın başında olacak

TAKIMI ANTRENMANA ÇIKARDI

Portekiz teknik adam ile birlikte ekibinin de görevine son verilirken takımın başına geçici olarak yardımcı antrenör Zeki Murat Göle geçti. Göle, bu sabah Samandıra'da yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı. Zeki Murat Göle, Gençlerbirliği maçında takımın başında olacak

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadelesi 31 Ağustos Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
CHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı! Özgür Çelik dahil 10 isme hapis talebi

CHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı! 10 isme hapis talebi
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi
12 kilo veren Merve Özbey'den kış hazırlığı! Kavanozlarca domates sosu yaptı

Ünlü şarkıcı mutfağa girdi, marifetini konuşturdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler! Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış

Katliam gibi kazada yeni görüntü! Şoför saniyeler önce bakın ne yapmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.