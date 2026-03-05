Haberler

Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol
Güncelleme:
Eski Fenerbahçeli Joao Pedro'nun attığı müthiş gol futbolseverlere "yok artık" dedirtti.

  • Joao Pedro, Fenerbahçe'de forma giymiş bir futbolcudur.
  • Joao Pedro, bir karşılaşmada ceza sahası dışından gol atmıştır.
  • Joao Pedro'nun attığı gol, futbolseverler tarafından günün en güzel gollerinden biri olarak değerlendirilmiştir.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'nun attığı gol futbolseverleri hayran bıraktı. Brezilyalı futbolcunun şık vuruşu kısa sürede büyük ilgi gördü.

GOLÜ GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Karşılaşmada ceza sahası dışından yaptığı etkileyici vuruşla fileleri havalandıran Joao Pedro, izleyenlere unutulmaz bir an yaşattı. Golün ardından tribünlerde ve sosyal medyada büyük bir heyecan oluştu.

ESKİ FENERBAHÇELİDEN GÖSTERİ

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Joao Pedro'nun attığı bu gol futbolseverler tarafından günün en güzel gollerinden biri olarak yorumlandı.

İşte o şahane golden kareler;

500

