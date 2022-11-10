Fener'in eski yıldızı La Liga'da şov yapıyor! Şimdiden kulüp tarihine geçti bile

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi La Liga'yı kasıp kavuruyor. Kosovalı golcü, İspanyol ekibi Mallorca'daki performansıyla göz dolduruyor. Deneyimli golcü Mallorca formasıyla üst üste 5 maçta gol atarak bunu başaran ilk futbolcu oldu ve kulüp tarihine geçmeyi başardı.

Bu sezon attığı gollerle adından sıkça bahsettiren Vedat Muriqi, La Liga'nın 14. haftasını da boş geçmedi. Mallorca, kendi evinde Atletico Madrid'i konuk etti. Heyecan dolu maçtaki tek golü 16. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

9 GOLE DİREKT KATKI!

Vedat Muriqi bu sezon Mallorca formasıyla toplam 12 resmi müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda 8 kez rakip fileleri sarstı. Bunun yanında 1 kere takım arkadaşlarına gol pası verdi. 28 yaşındaki santrforungüncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla üst üste 5 maçta gol atarak kulüp tarihine geçti. Her hafta performansının üzerine koyarak arttıran Kosovalı golcü şimdiden Mallorca taraftarının gözüne girmeyi başardı. Mallorcada gol krallığında da ben burdayım diyen tecrübeli futbolcu yeni takımında ikinci baharını yaşıyor.