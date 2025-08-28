Fener'in eski hocası Galatasaray'ın transferini zora soktu

Fener'in eski hocası Galatasaray'ın transferini zora soktu
Güncelleme:
Galatasaray'ın transfer çalışmaları devam ederken, Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un yönetiminde olan Al Nassr'ın, Galatasaray'ın hedefindeki Manchester City'nin kalecisi Ederson ve Porto'nun kalecisi Diogo Costa'ya talip olduğu öğrenildi.

Süper Lig devi Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde olan iki dünya yıldızı kaleci için girişimlerini sürdürürken, bu transferlerde sürpriz bir rakip çıktı.

JESUS DEVREDE

ESPN'de yer alan habere göre, Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı ve Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Brezilyalı file bekçisi Ederson'a talip oldu.

32 yaşındaki oyuncu ile ilgilenen Jorge Jesus'un yönetiminde olan Al Nassr'ın Brezilyalı kaleciye alternatif olarak Porto'dan Diogo Costa'yı da listesinde B planı olarak tuttuğu aktarıldı.

20 MİLYON EURO

Manchester City ile sözleşmesinin son senesinde olan 32 yaşındaki Ederson, Premier Lig'de bu sezon oynanan iki maçta forma giymemişti. 2017'den bu yana İngiliz ekibinin formasını giyen Brezilyalı kalecinin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
