Fener'in elden kaçırdığı topçuya bakın! Spikerin coşkusu attığı golü bölgede bıraktı
Fenerbahçe altyapısından yetişen Adar Aygür, 3. Lig 1. Grup'ta oynanan Kahramanmaraş-Kütahyaspor maçında unutulmaz bir gole imza attı. 20 yaşındaki Aygür'ün attığı gol, sezonun en çok konuşulan gollerinden biri olacak.
3. Lig 1 Grup'ta oynanan Kahramanmaraş-Kütahyaspor maçında Fenerbahçe altyapısından yetişen Adar Aygür jeneriklik bir gole imza atarak adından söz ettirdi.
İNANILMAZ BİR GOL ATTI
Kahramanmaraş Spor'un Kütahyaspor'u 1-0 yendiği maçta 20 yaşındaki Adar Aygür'ün attığı gol şimdiden sezonun en çok konuşulan gollerinden biri olacak.
FENERBAHÇE ALTYAPISINDAN YETİŞMİŞ
Fenerbahçe altyapısında yetişen oyuncu Ümraniyespor ve Kınık Belediye altyapılarında forma giydikten sonra Gençlerbirliği'ne imza attı. Ancak başkent ekibinin transfer yasağı olduğu için altyapı takımı olan Hacettepe 1945'e kiralandı. Bir maçta Gençlerbirliği forması giyen Adar, daha sonra Kahramanmaraşspor'a transfer oldu.