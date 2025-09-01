Fener'in başına talih kuşu kondu! Yıldız futbolcuya çuvalla para teklif edildi

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için önemli bir teklif aldı.

ÇUVALLA PARA TEKLİF ETTİLER

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 20 milyon euronun üzerinde bir teklif geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi teklifi değerlendiriyor, kısa sürede olumlu veya olumsuz karar verilecek. İsmail Yüksek için gelen teklif, direkt kulübe geldi. İsmail'e ve menajerine bilgi henüz verilmedi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.