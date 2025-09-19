Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi

Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa süre sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, imza törenindeki açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu.

FENERBAHÇE'Yİ KÜÇÜMSEDİ

Jose Mourinho, Benfica'daki imza töreninde yaptığı konuşmada Fenerbahçe için, "Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım. Teknik direktörlük yaptığım hiçbir kulüp beni Benfica kadar motive etmedi" ifadelerini kullandı. Bu sözler, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

BENFİCA'DA MEMNUNİYETSİZLİK

Ancak tepki sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Benfica taraftarlarının bir bölümü de sosyal medyada Mourinho'ya karşı olumsuz görüşlerini dile getirdi.Benfica'nın resmi hesabından yapılan Jose Mourinho paylaşımına Portekizli taraftarlardan binlerce eleştirel yorum geldi. Taraftarlar, Portekizli çalıştırıcının artık eski günlerindeki kadar başarılı olmadığını ve kulübün geleceği için doğru tercih olmadığını savundu.

"ESKİ GÜNLER GERİ GELİR Mİ?"

Mourinho'nun Benfica'ya dönüşü, bazı kesimlerde heyecan yaratırken, diğer taraftarlar şüpheyle yaklaşıyor. "Artık zirvede değil" yorumları yapılan tecrübeli hoca, hem Fenerbahçe sözleriyle hem de geçmişteki başarılarının gölgesinde yeniden Portekiz'de gündem oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;