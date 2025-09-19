Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi
Fenerbahçe'den kovulduktan kısa süre sonra eski takımı Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho sarı-lacivertli takımı küçümseyici yorumlarda bulunmuştu. Portekizli çalıştırıcıya yanıt Benfica taraftarından geldi. Benfica'nın resmi hesabından yapılan Jose Mourinho paylaşımına Portekizli taraftarlardan binlerce eleştirel yorum yapıldı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa süre sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, imza törenindeki açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu.
FENERBAHÇE'Yİ KÜÇÜMSEDİ
Jose Mourinho, Benfica'daki imza töreninde yaptığı konuşmada Fenerbahçe için, "Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım. Teknik direktörlük yaptığım hiçbir kulüp beni Benfica kadar motive etmedi" ifadelerini kullandı. Bu sözler, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
BENFİCA'DA MEMNUNİYETSİZLİK
Ancak tepki sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Benfica taraftarlarının bir bölümü de sosyal medyada Mourinho'ya karşı olumsuz görüşlerini dile getirdi.Benfica'nın resmi hesabından yapılan Jose Mourinho paylaşımına Portekizli taraftarlardan binlerce eleştirel yorum geldi. Taraftarlar, Portekizli çalıştırıcının artık eski günlerindeki kadar başarılı olmadığını ve kulübün geleceği için doğru tercih olmadığını savundu.
"ESKİ GÜNLER GERİ GELİR Mİ?"
Mourinho'nun Benfica'ya dönüşü, bazı kesimlerde heyecan yaratırken, diğer taraftarlar şüpheyle yaklaşıyor. "Artık zirvede değil" yorumları yapılan tecrübeli hoca, hem Fenerbahçe sözleriyle hem de geçmişteki başarılarının gölgesinde yeniden Portekiz'de gündem oldu.
İşte o yorumlardan bazıları;
- "Sadece savunmada oynayan ve kaleye şut bile atamayan Jose Mourinho'ya bol şans"
- "Bu Mourinho olayı hem kendisi hem de Rui Costa için her şeyin ters gitmesine sebep olabilir"
- "5 maç sonra göreceğiz"
- "Artık o özel biri değil. En kısa zamanda anlayacaksın..."
- "Tüm futbol bilgisi, sadece rakip takımları savunup övmek için kullanılan bir manipülasyon ustasıdır"
- "Benfica hayatının hatasını yaptı"