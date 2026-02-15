2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
Hollandalı sporcu Femke Kok, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sürat pateni kadınlar 500 metre yarışında olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.
İtalya'daki organizasyonun 9. gününde sürat pateni kadınlar 500 metre yarışı, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.
Femke Kok, 36.49 saniyeyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı. Kok, 1000 metre yarışındaki ikinciliğinin ardından oyunlarda ikinci madalyasını elde etti.
1000 metre kategorisinin altın madalyalı ismi Hollandalı Jutta Leerdam, 500 metre kategorisinde 0.66 saniye geride gümüş, Japon Miho Takagi ise 0.78 saniye farkla bronz madalyanın sahibi oldu.