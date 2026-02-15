Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollandalı sporcu Femke Kok, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sürat pateni kadınlar 500 metre yarışında olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni kadınlar 500 metre kategorisinde Hollandalı Femke Kok, altın madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 9. gününde sürat pateni kadınlar 500 metre yarışı, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.

Femke Kok, 36.49 saniyeyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı. Kok, 1000 metre yarışındaki ikinciliğinin ardından oyunlarda ikinci madalyasını elde etti.

1000 metre kategorisinin altın madalyalı ismi Hollandalı Jutta Leerdam, 500 metre kategorisinde 0.66 saniye geride gümüş, Japon Miho Takagi ise 0.78 saniye farkla bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

Yarın gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Rayo Vallecano Atletico Madrid'i darmadağın etti

Atletico Madrid'i darmadağın ettiler! Skoru görmeniz lazım
Antalya-Konya yolunu su bastı

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından birisi
Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu

Sadece 16 yaşındaydı! Polis, korkunç ihtimal üzerinde duruyor