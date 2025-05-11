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Felix Uduokhai'nin Sağlık Durumu İyi

Felix Uduokhai'nin Sağlık Durumu İyi
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Beşiktaş, Adana Demirspor maçı sonrası kafa travması geçiren futbolcusu Felix Uduokhai'de kanama bulgusu saptanmadığını ve oyuncunun gözlem altında olduğunu açıkladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta kafa travması geçiren Alman futbolcu Felix Uduokhai'de kanama bulgusu saptanmadığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, müsabakada rakip oyuncuyla kafa kafaya çarpışmasının ardından oyuna devam edemeyen Uduokhai'nin sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Adana Demirspor müsabakasının 19. dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması nedeniyle mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokhai, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gözlem altındadır. Yapılan nörolojik değerlendirmede beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasından ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır."

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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