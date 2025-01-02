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Felipe Melo takımsız kaldı

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Bir dönem Galatasaray forması giyen ve birçok başarıya imza atan Felipe Melo, Fluminense'den ayrıldı. 41 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sözleşmesinin sona ermesiyle serbest oyuncu konumuna geçti. Brezilyalı yıldızın futbolu bırakıp bırakmayacağı ise merak konusu oldu.

Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Felipe Melo, Fluminense'den ayrıldı. 41 yaşındaki tecrübeli isim serbest oyuncu konumuna geldi.

FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Fluminense formasıyla birçok başarı ve şampiyonluğa imza atan Brezilyalı yıldızın futbolu bırakıp bırakmayacağı ise merak konusu.

Brezilya ekibi, Melo'ya veda paylaşımı yaptı.

Bordo yeşilli ekip veda paylaşımında, " Felipe Melo'nun sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erdi. Bu takımda 100'den fazla maçta forma giyen Melo'nun adı formamızda ölümsüzleşti. Melo, Conmebol Libertadores, Recopa ve Cariocas (2) şampiyonluklar yaşadı. Felipe Melo'ya katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Felipe Melo takımsız kaldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarınizam avağ:

Sahipsiz kaldı. Hayvan hakları derneği sahipsiz bırakmasın

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Haber YorumlarıFaruk Dogan:

sokak köpeklerini toplayan derneklere sesleniyorum al şu itide sokaktan tasmasi boş kalmış

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