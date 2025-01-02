Felipe Melo takımsız kaldı

Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Felipe Melo, Fluminense'den ayrıldı. 41 yaşındaki tecrübeli isim serbest oyuncu konumuna geldi.

FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Fluminense formasıyla birçok başarı ve şampiyonluğa imza atan Brezilyalı yıldızın futbolu bırakıp bırakmayacağı ise merak konusu.

Brezilya ekibi, Melo'ya veda paylaşımı yaptı.

Bordo yeşilli ekip veda paylaşımında, " Felipe Melo'nun sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erdi. Bu takımda 100'den fazla maçta forma giyen Melo'nun adı formamızda ölümsüzleşti. Melo, Conmebol Libertadores, Recopa ve Cariocas (2) şampiyonluklar yaşadı. Felipe Melo'ya katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.