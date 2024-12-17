Felipe Melo kamufle edilerek Galatasaray tribünlerine girdi

Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Çok heyecanlı geçen maçı uzatmalarda sarı kırmızılı ekip 4-3 kazandı.

MELO'YU KAMUFLE EDEREK TRİBÜNE GÖTÜRDÜLER

Ancak maçtan önce bir de gizli bir misafir vardı. Galatasaray eski yıldızı Felipe Melo kamufle edilerek ultrAslan tribününe girdi. Taraftarlarla üçlü çektiren yıldız oyuncu eski takımıyla hasret giderdi.