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Felipe Melo kamufle edilerek Galatasaray tribünlerine girdi

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Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 yendi. Maçın sürpriz misafiri ise eski Galatasaraylı Felipe Melo oldu. Kamufle olarak ultrAslan tribününe giren Melo, taraftarlarla üçlü çektirerek eski takımıyla hasret giderdi.

Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Çok heyecanlı geçen maçı uzatmalarda sarı kırmızılı ekip 4-3 kazandı.

MELO'YU KAMUFLE EDEREK TRİBÜNE GÖTÜRDÜLER

Ancak maçtan önce bir de gizli bir misafir vardı. Galatasaray eski yıldızı Felipe Melo kamufle edilerek ultrAslan tribününe girdi. Taraftarlarla üçlü çektiren yıldız oyuncu eski takımıyla hasret giderdi.

Felipe Melo kamufle edilerek Galatasaray tribünlerine girdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrhan Demir:

Deli dolu ama ADAM!

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Haber YorumlarıHüseyin KARA:

Köpek

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Haber YorumlarıMGk:

Şu gözlerin gördüğü en iyi 6 numara idi muazzam hırs muazzam yetenek

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