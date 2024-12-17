Felipe Melo kamufle edilerek Galatasaray tribünlerine girdi
Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 yendi. Maçın sürpriz misafiri ise eski Galatasaraylı Felipe Melo oldu. Kamufle olarak ultrAslan tribününe giren Melo, taraftarlarla üçlü çektirerek eski takımıyla hasret giderdi.
Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Çok heyecanlı geçen maçı uzatmalarda sarı kırmızılı ekip 4-3 kazandı.
MELO'YU KAMUFLE EDEREK TRİBÜNE GÖTÜRDÜLER
Ancak maçtan önce bir de gizli bir misafir vardı. Galatasaray eski yıldızı Felipe Melo kamufle edilerek ultrAslan tribününe girdi. Taraftarlarla üçlü çektiren yıldız oyuncu eski takımıyla hasret giderdi.