Felipe Melo'dan ''Fener ağlama'' paylaşımı

Felipe Melo'dan ''Fener ağlama'' paylaşımı
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Sarı-kırmızılıların ligde şampiyon olmasıyla birlikte bir paylaşım yaptı. Melo, bir video çekerek '''Fener Ağlama, Ali Koç Ağlama, Mourinho Ağlama'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek tarihinin 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızıların eski oyuncusu Felipe Melo, maçın bitimiyle birlikte bir video yayımladı.

''FENER AĞLAMA'' PAYLAŞIMI

Melo Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından yayımladığı videoda 'Fener Ağlama, Ali Koç Ağlama, Mourinho Ağlama' ifadelerini kullandığı bir video yayınladı. Bu paylaşım Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun ilgi görürken, Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisine neden oldu.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 3 sezon boyunca forma giyen Felipe Melo, Sarı-kırmızılılarda çıktığı 154 maçta 18 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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