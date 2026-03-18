Felipe Augusto: 'Galatasaray maçı çok değerli, önemli bir maç olacak'

Trabzonsporlu futbolcu Felipe Augusto, milli aranın ardından Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray maçının kendileri için çok önemli olacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından bordo-mavililerin Brezilyalı futbolcusu Felipe Augusto, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri için önemli olanın kazanmak olduğuna dikkat çeken Augusto, "Zor bir maç olacağının bilincindeydik. Rakibimizin durumundan ötürü bunu biliyorduk. Rakibimiz ligin alt sıralarında olduğu için her maçtan puan almaya ihtiyacı var. Bizim maçta da her şeylerini vereceklerini biliyorduk. Zor bir maç olacaktı. Bizim için önemli olan kazanmaktı. Bunu başardık çok mutluyuz" diye konuştu.

"Galatasaray maçı çok değerli, önemli bir maç olacak"

Milli aranın ardından oynayacakları Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili düşünceleri sorulan Augusto, "Her Trabzonspor - Galatasaray maçları önemli maçlar. Büyük maçlar. İki büyük takımın kendi arasında oynadığı maçlar. Çok değerli, önemli bir maç olacak. Biz içerde oynuyoruz. İçerde oynamanın avantajını kullanmaya çalışacağız. Her maçta olduğu gibi 3 puanı kazanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Çok başarılı bir sezon geçiriyoruz"

Takımın bu sezon çıkardığı işten dolayı mutlu olduğunu belirten 22 yaşındaki oyuncu, "Bütün arkadaşlarımızla birlikte çok başarılı bir sezon geçiriyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Hedefimiz en yukarda olmak, en başarılı takım olabilmek, en çok puan alabilmek. Şu an hem şampiyonluk hem de ikincilik yarışı adına konuşmak için çok erken. Önümüzde çok fazla maç var. Biz maç maç bakmaya çalışıyoruz. Her maçı kazanmaya, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk ve ikincilik için henüz erken diye düşünüyorum" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı