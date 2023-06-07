Felaketler üst üste geliyor! Acı içinde yerde kalan Cenk Tosun hüngür hüngür ağladı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile 3-3 berabere kalarak ikincilik şansını kaçıran Beşiktaş'a kötü haberler peş peşe geliyor. Atiba'nın Beşiktaş'a veda ettiği maçta Cenk Tosun ciddi bir sakatlık geçirdi.

SON DAKİKADA SAKATLANDI

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında girdiği gol pozisyonu sırasında sakatlanan ve acı içinde yerde kalan Cenk, gözyaşlarına boğuldu. Daha önce ağır sakatlıklardan dönen Cenk, yerden kalkamayınca duygu dolu anlar yaşadı. Tecrübeli forvet sahayı sedye ile terk etti.

"İYİ GÖZÜKMÜYOR"

Şenol Güneş maç sonu Cenk için yaptığı açıklamada, "Cenk'in durumuna yarın bakacağız ancak iyi görünmüyor. Bizim için kötü bir gün oldu. Böyle bir şey beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.