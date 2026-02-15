Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

İtalyan kayakçı Federica Brignone, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kadınlar büyük slalom kategorisinde altın madalya kazandı. Brignone, toplamda 2 dakika 13.50 saniyelik derecesiyle bu başarıyı elde etti.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın alp disiplini kadınlar büyük slalom kategorisinde İtalyan Federica Brignone, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 9. gününde alp disiplini kadınlar büyük slalom müsabakaları, Tofane Alp Disiplini Merkezi'nde yapıldı.

Federica Brignone, ilk iniş yarışında 1.03.23, ikinci inişte 1.10.27 olmak üzere 2 dakika 13.50 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

Brignone, kadınlar süper büyük slalomun ardından Milano-Cortina 2026'daki ikinci altın madalyasını kazandı.

İsveçli Sara Hector ve Norveçli Thea Louise Stjernesund, 0.62 saniye farkla gümüş madalyayı paylaştı.

