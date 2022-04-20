Federasyon başkanlığı için anılan Şenol Güneş'e bomba teklif

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın Radyospor'daki, " Şenol Güneş'in TFF başkanı olmasını isteyenler var. Siyasilerden de destek geliyor" açıklamasından sonra Güneş'e yapılan teklifler ortaya çıktı.

3 TEKLİF

69 yaşındaki tecrübeli teknik adam yeni sezonda Arap Yarımadası'nın yolunu tutabilir. Uzun süre adı Beşiktaş'la da anılan Şenol Güneş, 14 takımın yer aldığı Birleşik Arap Emirlikleri ligindeki 3 takımdan şubat ayı sonunda teklif almıştı.

TEKLİFLERİ BEKLETİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Şenol Güneş'in menajerler aracılığıyla aldığı 3 teklife aradan 2 ay geçmesine rağmen hala cevap vermemesi dikkat çekti. Şenol Güneş'in yeni sezon için aldığı bu teklifleri beklettiği ve gelecek olası diğer tekliflerle birlikte düşünüp son kararını vereceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ İDDİASI

Yeni sezonda mutlaka bir takımın başına geçmeyi planlayan Şenol Güneş, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası ve Valerien Ismael göreve gelmeden önce Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyordu. Hatta Şenol Güneş'in Ismael öncesi Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilmiş ancak 69 yaşındaki teknik adam söz konusu haberleri yalanlamıştı.

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