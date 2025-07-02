Federasyon Başkanı Akyüz, Kayseri'de Sporcularla Buluştu

Federasyon Başkanı Akyüz, Kayseri'de Sporcularla Buluştu
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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile birlikte sporcularla bir araya gelerek antrenman süreçleri hakkında bilgi aldı ve moral verdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Kayseri'de sporcularla buluştu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Sporcu Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında genç sporcularla yakından ilgilenen Akyüz ve Kabakcı, sporcuların antrenman süreçleri ve başarı hedefleri hakkında bilgi aldı. Sporcularla sohbet eden heyet, moral ve motivasyon desteği verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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