FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe ile berabere kalarak Avrupa'ya veda eden FCSB'de Başkan Gigi Becali, Denis Alibec, Dennis Politic ve Octavian Popescu'yu gönderme kararı aldı ve sert açıklamalarıyla gündeme oturdu.

  • FCSB Başkanı Gigi Becali, Denis Alibec, Dennis Politic ve Octavian Popescu'yu takımdan göndereceğini açıkladı.
  • FCSB Başkanı Gigi Becali, takıma iki yeni transfer yapılacağını duyurdu.
  • FCSB Başkanı Gigi Becali, Dennis Politic'in Yunanistan'dan, Denis Alibec'in ise Farul Constanta'ya transfer olacağını belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 12 puanla lig aşamasını 19. sırada tamamladı ve play-off turuna yükseldi. 7 puanda kalan FCSB ise turnuvaya veda etti.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golünü İsmail Yüksek atarken, ev sahibi ekibin golü Cisotti'den geldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise Romanya'da adeta deprem yaşandı.

"ÜÇÜNÜ KOVDUM" SÖZLERİ GÜNDEME DAMGA VURDU

FCSB Başkanı Gigi Becali, maç sonrası Rumen basınına yaptığı açıklamada radikal kararını açıkça dile getirdi. Becali, üç futbolcuyla yolları ayıracağını duyurarak, "Bana hiç yardımcı olmayan oyuncuları takımda tutamam. Denis Alibec, Dennis Politic ve Octavian Popescu'yu göndereceğim" dedi.

SERT ELEŞTİRİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Deneyimli başkan, sözlerine sert ifadelerle devam etti. Becali, "Artık ikna oldum. Sahada olanları görmediniz mi? Politic ile olmuyor, Popescu'yu deniyoruz yine olmuyor. Popescu tam 1 yıldır gözüme giremedi. Daha iyi oyuncular getirmeliyim. Avrupa'da ayakta kalmak için güçlü futbolculara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Becali, Cisotti'yi örnek göstererek, "Zayıf olabilir ama sahada basmadık yer bırakmıyor. Bana böyle oyuncular lazım" sözleriyle mevcut kadroya olan memnuniyetsizliğini net şekilde ortaya koydu.

TRANSFER DETAYLARI DA AÇIKLANDI

67 yaşındaki kulüp başkanı, Dennis Politic'e Yunanistan'dan talipler olduğunu, Denis Alibec'in ise Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta'ya gideceğini açıkladı. Ayrıca takıma iki yeni transfer yapılacağını da duyurdu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
