FC Prishtina, Bolu'da Sezon Hazırlıklarına Başladı

FC Prishtina, Bolu'da Sezon Hazırlıklarına Başladı
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Kosova Süper Ligi takımlarından FC Prishtina, UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda karşılaşacakları Sheriff maçı öncesi Bolu'da kamp yapmaya başladı. Teknik Direktör Arsım Thaqı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren takım, kondisyon ve taktiksel antrenmanlarla sezon öncesi güç depoluyor.

Kosova Süper Ligi takımlarından FC Prishtina, yeni sezon öncesi hazırlık kampı için Bolu'ya geldi. Bolu'da kampa giren Kosova temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda karşılaşacakları Sheriff maçına güç depoluyor.

Teknik Direktör Arsım Thaqı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren FC Prishtina, sabah ve akşam saatlerinde yaptığı antrenmanlarla hem kondisyon hem de taktiksel hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor. Bolu kampıyla birlikte fiziksel açıdan hazır hale gelmek isteyen takım, 10 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Moldova'nın Sheriff takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını da sürdürüyor.

FC Prishtina'nın, Bolu'da yaklaşık 2 hafta kalması bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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