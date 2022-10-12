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FB'nin ofsayt taktiği, Altay'ın ıslıklanması, VAR sorunu büyüyor, Türkiye'nin EURO 2024 grubu

Spor Haberleri

Umut Ozan Darıcı, Kaan Kurtuluş ve İlhan Çelik; 9 gollü Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçını, Altay Bayındır'ın ıslıklanmasını ve performansını, Giresunspor-Beşiktaş karşılaşmasını, Ümraniyespor ve Giresunspor'un VAR'ı istemiyoruz açıklamalarını, ve Türkiye'nin EURO 2024 Eleme Grubu'nu değerlendirdi.

Umut Ozan Darıcı, Kaan Kurtuluş ve İlhan Çelik; 9 gollü Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçını, Altay Bayındır'ın ıslıklanmasını ve performansını, Giresunspor-Beşiktaş karşılaşmasını, Ümraniyespor ve Giresunspor'un VAR'ı istemiyoruz açıklamalarını, ve Türkiye'nin EURO 2024 Eleme Grubu'nu değerlendirdi.

Kaynak: DailyMotion.com / Spor

Altay Bayındır İlhan Çelik Türkiye Spor Haberler

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