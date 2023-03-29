Favori çok net! İşte sonucu merakla beklenen Fenerbahçe-Beşiktaş maçının oranları
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Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan mücadelenin oranları belli oldu. Ev sahibi Fenerbahçe'nin favori olarak gösterildiği maçta sarı-lacivertlere 1.62, siyah-beyazlılara 3.50, beraberliğe ise 3.36 oran verildi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ve ikinci sırada bulunan Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma öncesinde iddia risk yönetimi de mücadelenin oranlarını açıkladı.
EZELİ RAKİPLERİN DURUMLARI
Sarı-lacivertli takım 24 maç sonunda topladığı 54 puanla ikinci sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip ise 49 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
SON 5 DERBİDE EŞİTLİK VAR
Ülker Stadyumu'nda iki takım arasında oynanan son 5 maçta Fenerbahçe ve Beşiktaş birer kez kazanırken, taraflar 3 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
Dev derbinin oranları şu şekilde;
- Fenerbahçe kazanır: 1.62
- Beraberlik: 3.36
- Beşiktaş kazanır: 3.50