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Fatmagül Çevik, Türkiye Halter Şampiyonu Oldu ve Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Fatmagül Çevik, Türkiye Halter Şampiyonu Oldu ve Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor
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Isparta Belediyesi Kulübü milli sporcusu Fatmagül Çevik, Türkiye Halter Şampiyonası'nda birinci olarak yeni başarılar elde etti. Nisanda Moldova'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için altın madalya hedefiyle hazırlıklarına devam ediyor.

Isparta Belediyesi Kulübü milli sporcusu Fatmagül Çevik, Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda birinci olduğunu belirterek, nisanda Moldova'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedeflediğini söyledi.

Çevik, gazetecilere, Ankara'da 31 ilden 410 sporcunun katıldığı müsabakada koparmada 95, silkmede 120 kilogram kaldırarak toplamda 215 kilogram ile Türkiye Şampiyonu olduğunu kaydetti.

Disiplinli ve özverili çalışma ile bu başarıya ulaştığını dile getiren Çevik, antrenmanlara ara vermediğini, Ankara'dan döner dönmez yeni müsabakalar için çalışmalara başladığını belirtti.

Daha önce 1 Dünya, 3 Avrupa Şampiyonluğu bulunduğunu aktaran Çevik, "2025 yılına Türkiye Şampiyonluğu ile başladım. Nisanda Moldova'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na da en iyi şekilde hazırlanıyorum. Buradan da altın madalya ile dönmek istiyorum." dedi.

Çevik, gençlere en az bir branşta spor yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Milli sporcu Çevik'in antrenörü Ferit Şen de sporcusuyla gurur duyduklarını söyledi.

Çevik'ten Moldova'daki Avrupa Şampiyonluğu'ndan da altın madalya beklediklerini dile getiren Şen, "Fatmagül, Isparta'nın altın çocuğu olarak anılıyor. Elinden gelenin en iyisini yaparak bizleri gururlandırmaya devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Spor
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