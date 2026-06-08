Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adli tıp raporları tamamlandı.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik başlattığı geniş çaplı soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla aralarında Fatih Terim'in eski damadı olan Volkan Bahçekapılı'nın da olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan ünlü isimler, uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na verdikleri kan, idrar ve saç örneği vermişti.

VOLKAN BAHÇEKAPILININ TESTİ POZİTİF

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda 10 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Aralarında Fatih Terim'in eski damadı olan Volkan Bahçekapılı'nın da olduğu Mabel Matiz, Aslıhan Turanlı ve Yağmur Ünal gibi isimlerin de bulunduğu şüphelilerin kan, idrar ve saç analizi sonuçları pozitif çıktı.

İşte testi pozitif çıkan isimler:

Fatih Karaca (Mabel Matiz)

Volkan Bahçekapılı

Aslıhan Turanlı

Yağmur Ünal

Semiha Bezek

Eda Dora

Aycan Yağcı

Tarık Tunca Bakır

Yasemin İkbal

Eren Kesimer

VOLKAN BAHÇEKAPILI KİMDİR?

Volkan Bahçekapılı, 1984 yılında Trabzon’da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Bahçekapılı, iş insanı kimliğiyle biliniyor. Kamuoyunda daha çok aile bağlantıları ve sosyal yaşamıyla tanınan Bahçekapılı’nın iş dünyasında çeşitli ticari faaliyetlerde bulunduğu ifade ediliyor. Kariyerine ilişkin ayrıntılar sınırlı olsa da özel sektörde aktif olduğu biliniyor. Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Volkan Bahçekapılı ile Buse Terim’in 10 yıllık evliliklerini sonlandırdığı haberleri daha önce kamuoyuna yansımıştı. Bahçekapılı ayrıca eski milli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu’nun kuzeni olarak da tanınıyor.