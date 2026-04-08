Fatih Terim'den Lucescu'ya veda

Fatih Terim, 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için bir paylaşım yaptı. Yakın dostuna veda eden Fatih Terim, ''Sadece Romanya'ya veya Türkiye'ye değil, bu oyuna çok şey verdin. Ve biliyorum; nerede olursan ol, gözünün futbolun üzerinden ayırmayacaksın. Huzur içinde uyu dostum'' dedi.

Fatih Terim, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için bir paylaşım yaptı. 

Deneyimli teknik adam, yakın dostu olan Rumen hocaya minnetini sunarken, ''Sadece Romanya'ya veya Türkiye'ye değil, bu oyuna çok şey verdin. Ve biliyorum; nerede olursan ol, gözünün futbolun üzerinden ayırmayacaksın. Huzur içinde uyu dostum'' sözleriyle veda etti. 

Fatih Terim'in paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili Mircea,

Bu satırları yazmak hiç kolay değil.

Ama ömrünün neredeyse tamamını o eşsiz çim kokusuyla, yeşil zemin üzerindeki çizgiler arasında veya ötesinde, herkese nasip olmayacak büyük sorumluluklar altında geçirmiş iki futbol insanı olarak bu hikayenin sessiz kalmadan tamamlanması gerekiyor.

Geride kalan yarım asırda insanlar değişti, devir değişti, futbol değişti, dünya değişti. Ama senin futbola olan tutkunda hiç eksilme olmadı. Biz aynı öykünün farklı cümleleri olduk. Aynı sevinçler, hüzünler, fırtınalar, hayal kırıklıkları... Kazandık, kaybettik, eleştirildik, tebrik edildik, anlaşıldık, bazen hiç anlaşılmadık. Bizi birbirimize en çok yaklaştıran şey bence oyuna duyduğumuz sadakat oldu.

Kader, seni son kez çok sevdiğin İstanbul'a belki de bu yüzden getirdi.

Bu, temeline saygı ekilen bir veda mektubu. Sen, futbolun hakkını sonuna kadar verdin.

Sadece Romanya'ya veya Türkiye'ye değil, bu oyuna çok şey verdin. Ve biliyorum; nerede olursan ol, gözünün futbolun üzerinden ayırmayacaksın.

Huzur içinde uyu dostum."

