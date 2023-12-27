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Fatih Terim, Panathinaikos'tan 1 milyon euro alacak

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Galatasaray'da çalıştığı dönem yıllık 2 milyon euroya yakın maaş alan ünlü teknik adam Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'tan yıllık 1 milyon euro kazanacak.

Sürpriz bir şekilde Panathinaikos'a transfer olan ünlü teknik adam Fatih Terim, yunan ekibinde yıllık 1 milyon eoru kazanacak.

YUNAN BASINI YAZDI

Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesinin ardından tecrübeli teknik adamın maaşı merak konusu oldu. Yunan basını, Fatih Terim'in maaşıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

1 MİLYON EURO ALACAK

Habere göre Fatih Terim'in maaşının Ivan Jovanovic'in aldığı ücret ile benzer olacağı aktarıldı. Komşu'da daha önce çıkan haberlerde Ivan Jovanovic'in bonuslar hariç 900 bin euro net ücret kazandığı bildirilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Panathinaikos Galatasaray Fatih Terim Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Şükrü Polat:

Türkiyedeki fon açığa çıktı tabi. Yunan fonu lazım

Yanıtla128
Sessiz Çığlık:

Secil erzan davası olmasaydı hayatta o paraya o takıma gitmezdi koskoca fatih terime teklif mi yoktu şimdiye kadar illaki olmuştur hatta milli takimdan da gelmiştir ama bugün bu takıma gidiyorsa incelenmeli bu durum

Yanıtla017
Erkan Arslan:

Be Hocam Bu Apar Topar Ani Kacis Niye??? Olmadi GS Sportif Teknik Destek Verseydin Daha Cok Kazanirdin Ya

Yanıtla011
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