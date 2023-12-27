Fatih Terim, Panathinaikos'tan 1 milyon euro alacak

Sürpriz bir şekilde Panathinaikos'a transfer olan ünlü teknik adam Fatih Terim, yunan ekibinde yıllık 1 milyon eoru kazanacak.

YUNAN BASINI YAZDI

Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesinin ardından tecrübeli teknik adamın maaşı merak konusu oldu. Yunan basını, Fatih Terim'in maaşıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

1 MİLYON EURO ALACAK

Habere göre Fatih Terim'in maaşının Ivan Jovanovic'in aldığı ücret ile benzer olacağı aktarıldı. Komşu'da daha önce çıkan haberlerde Ivan Jovanovic'in bonuslar hariç 900 bin euro net ücret kazandığı bildirilmişti.