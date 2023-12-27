Fatih Terim, Panathinaikos'tan 1 milyon euro alacak
Galatasaray'da çalıştığı dönem yıllık 2 milyon euroya yakın maaş alan ünlü teknik adam Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'tan yıllık 1 milyon euro kazanacak.
Sürpriz bir şekilde Panathinaikos'a transfer olan ünlü teknik adam Fatih Terim, yunan ekibinde yıllık 1 milyon eoru kazanacak.
YUNAN BASINI YAZDI
Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesinin ardından tecrübeli teknik adamın maaşı merak konusu oldu. Yunan basını, Fatih Terim'in maaşıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
1 MİLYON EURO ALACAK
Habere göre Fatih Terim'in maaşının Ivan Jovanovic'in aldığı ücret ile benzer olacağı aktarıldı. Komşu'da daha önce çıkan haberlerde Ivan Jovanovic'in bonuslar hariç 900 bin euro net ücret kazandığı bildirilmişti.