Fatih Terim, Eyüpspor-Gençlerbirliği Maçını Tribünden İzledi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçı, Teknik Direktör Fatih Terim tribünden takip etti. Terim, Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Levent Şahin'in ilk resmi maçında yanında oldu. Kızı Merve Terim Çetin ile birlikte maçı izleyen Terim, taraftarlarla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Teknik Direktör Fatih Terim, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Eyüpspor- Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadeleyi takip edenler arasında Türk futbolunun efsane ismi Teknik Direktör Fatih Terim de yer aldı. Terim, Başkent ekibinde göreve gelen Teknik Direktör Levent Şahin'i ilk resmi maçında yalnız bırakmadı. Şahin, teknik adamlık kariyerinde Fatih Terim ile birlikte A Milli Takım, Galatasaray ve Al Shabab kulüplerinde çalıştı.

Fatih Terim'e Kasımpaşa'da kızı Merve Terim Çetin de eşlik etti. Öte yandan Terim, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları da geri çevirmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
