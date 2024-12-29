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Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş

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Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk maçına çıkan Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, hazırlık karşılaşmasında Damac'ı 4-1 mağlup etti. Böylelikle Terim, yeni kariyerine galibiyetle başlamış oldu.

Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibiyle ilk maçına çıktı. Hazırlık maçında Damac ile karşılaşan Terim'in takımı, rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

İLK MAÇINDAN GALİP AYRILDI

Al Shabab'ın gollerini Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi kaydetti. Al Shabab'ın bir golünü de Damac Club, kendi kalesine attı. Damac Club'te tek gol ise Hazza Al-Ghamdi'den geldi. Bu sonuçla birlikte Türk teknik adam Fatih Terim, Al Shabab'da çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı.

AL-SHABAB'IN LİGDEKİ DURUMU

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk resmi maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHanifi Kayhan:

Pek yakında Gazı bitince Fatih Terim’i postalarlar.

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Haber YorumlarıRıza Baba:

Uçan balon

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Haber Yorumlarıyüksel akkoyun:

arabistandan getireceğin paraları bi bankaciya ver. o fonda değerlendirsin. hem senin adını duyacak olan ne kadar fetöcü varsa onlarda girer aynı fona. altta kalanın canı çıksın.

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Haber YorumlarıSadık:

Yarın rakı şişesiyle yakalarlarsa kovarlar

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