Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilmişti! Gaziantep maçı sonrası Morutan'a büyük tepki var
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Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK, sahasında Galatasaray'ı 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Morutan'ın performansı ise gündeme oturdu. Şut ve orta isabeti olmayan Rumen futbolcu, 10 top kaybıyla oynadı. Fatih Terim'in büyük ısrarlarıyla takıma kazandırılan Morutan'a sosyal medyada tepki yağdı.
Galatasaray, Gaziantep FK'ye 3-1 yenilerek Süper Lig'de 15. sıraya geriledi. Mücadele sonrası teknik direktör Domenec Torrent'ten futbolculara kadar herkese tepki gösteren Galatasaray taraftarı, Morutan'a ise ayrı parantez açtı.
10 TOP KAYBI YAPTI
Yaklaşık 4 milyon euroya Galatasaray'a sezon başında transfer olan Morutan, Gaziantep FK maçında gösterdiği performansla saç baş yoldurdu. Sezon başında Fatih Terim'in talimatıyla takıma kazandırılan genç futbolcu, Gaziantep FK maçında şut atamadı ve orta isabeti sağlayamadı. Rumen futbolcu, 10 top kaybı yaparken sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyada hedefi haline geldi.
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