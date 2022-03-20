Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilmişti! Gaziantep maçı sonrası Morutan'a büyük tepki var

Galatasaray, Gaziantep FK'ye 3-1 yenilerek Süper Lig'de 15. sıraya geriledi. Mücadele sonrası teknik direktör Domenec Torrent'ten futbolculara kadar herkese tepki gösteren Galatasaray taraftarı, Morutan'a ise ayrı parantez açtı.

10 TOP KAYBI YAPTI

Yaklaşık 4 milyon euroya Galatasaray'a sezon başında transfer olan Morutan, Gaziantep FK maçında gösterdiği performansla saç baş yoldurdu. Sezon başında Fatih Terim'in talimatıyla takıma kazandırılan genç futbolcu, Gaziantep FK maçında şut atamadı ve orta isabeti sağlayamadı. Rumen futbolcu, 10 top kaybı yaparken sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyada hedefi haline geldi.

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