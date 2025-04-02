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Fatih Terim'in takımı 7 dakika içinde yıkıldı

Fatih Terim'in takımı 7 dakika içinde yıkıldı
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde Al-Ittihad'a 3-2 yenilerek kupaya veda etti. Maçın 90. dakikasını 2-1 önde geçen Al-Shabab, uzatma dakikalarında 2 gol yiyerek final şansını kaybetti.

Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Al Ittihad ile karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadelede Al Shabab, son anlarda yediği gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

7 DAKİKADA KABUSU YAŞADILAR

Karşılaşmanın 14. dakikasında Al Ittihad, Brezilyalı futbolcu Fabinho'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda Fatih Terim'in öğrencileri oyuna ağırlığını koydu.

64. ve 67. dakikalarda Cristian Guanca'nın attığı gollerle 2-1 öne geçen Al Shabab, büyük bir avantaj yakaladı. Ancak uzatma dakikalarında savunmada yapılan hatalar, final biletinin kaçmasına neden oldu.

Maçın 90+2. ve 90+9. dakikalarında Al Ittihad'ın yıldızı Danilo Pereira sahneye çıktı. Attığı iki golle takımını finale taşıyan Pereira, Al Shabab'ın umutlarını yıktı.

Bu sonuçla Al Ittihad, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda adını finale yazdırırken, Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab turnuvaya dramatik bir şekilde veda etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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