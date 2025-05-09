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Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe'ye sert tepki

Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe'ye sert tepki
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Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Fenerbahçe'nin maç günü paylaşımına Fatih Terim'in isminin konulmamasına tepki gösterdi. Merve Terim, yaptığı paylaşımda "O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra 'Fatih Terim' yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, bugün Başakşehir'e konuk olacak. Sarı lacivertliler karşılaşma öncesi sosyal medya hesaplarında yaptığı maç günü paylaşımında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ibaresini kullanmadı.

MERVE TERİM'DEN FATİH TERİM TEPKİSİ

Fatih Terim'in kızı Merve Terim kişisel sosyal medya hesabından o gönderiyi paylaşarak Fenerbahçe Kulübü'ne tepki gösterdi. Merve Terim, yaptığı paylaşımda "O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra, Fatih Terim yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi :)"

İşte Merve Terim'in o paylaşımı;

Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe'ye sürpriz tepki

Fenerbahçe'nin maç günü paylaşımı;

Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Fenerbahçe'ye sürpriz tepki

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıPc Copat:

bacım sahanın adı değil takımın adı yazılmış.. ama neyse gündeme giriş denemesi fena değilmiş :)

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