Fatih Terim ilk transferini Premier Lig'den istiyor! Görüşmeler başladı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, gelecek sezon için kollarını sıvadı. Gelecek sezon başarılı olmak isteyen Suudi kulübü, ilk transferini bitirmek adına girişimlere başladı.

GÖRÜŞMELER RESMEN BAŞLADI

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Fatih Terim'in takımı Al Shabab, İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi önümüzdeki ay bitecek olan Malili orta saha oyuncusu Abdoulaye Doucoure ile ilgileniyor. Gelecek sezon Everton'dan ayrılması beklenen 32 yaşındaki oyuncu ile Suudi ekibiningörüşmelere başladığı kaydedildi.

4 MİLYON DOLAR TEKLİF EDİLDİ

Al Shabab'ın, Abdoulaye Doucoure'ye yıllık 4 milyon dolarlık teklif sunduğu belirtildi. Malili oyuncunun Al Shabab'ın önerdiği tekliften daha fazlasını beklediği de haberde yer aldı. Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Doucoure, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.