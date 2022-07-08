Fatih Terim'in gözdesine Acun Ilıcalı imzayı attırdı! Seri resmen Hull City'de
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, daha önce Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Seri, Galatasaray forması giydiği 2019-2020 sezonunda Fatih Terim'in vazgeçilmez futbolcularından biri olmuştu.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz temsilcisi, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri'yi transfer etti.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
GEÇEN SEZONU FULHAM'DA GEÇİRDİ
Seri, geçtiğimiz sezon Fulham forması ile 34 resmi karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Fildişi Sahilli futbolcu, kariyerinde daha önce Paços de Ferreira, Nice Fulham, Galatasaray ve Bordeaux'da da top koşturdu.
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