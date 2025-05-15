Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer

Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, deplasmanda Al Riyadh'ı 3-1 mağlup etti. Terim'in Al Shabab'ı son 11 lig maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak dikkat çekti.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Riyadh ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Terim'in öğrencileri Al Shabab, 3-1'lik skorla kazandı.

3 GOLLE RAHAT KAZANDI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Prens Faysal bin Fahd Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Al Shabab, 15. dakikada Musab Aljuwayr, 44. dakikada Haroune Camara ve 90+2. dakikada Cristian Guanca'nın golleriyle galibiyete ulaştı. Al Riyadh'ın golünü ise 29. dakikada penaltıdan Bernard Mensah kaydetti.

TERİM'İN İYİ GİDİŞATI SÜRÜYOR

Bu sonuçla 6. sıradaki Al Shabab puanını 57 yaptı. Terim, oynadığı son 11 lig maçında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi alarak iyi gidişatını sürdürdü. Al Riyadh ise 38 puanla 9. sırada yer aldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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