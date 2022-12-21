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Fatih Terim geri dönüş ateşini resmen yaktı! Yeni adresi çok şaşırtacak

Spor Haberleri

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, hocalığa geri dönmeye hazırlanıyor. Terim, "İyi bir teklif gelirse İtalya'ya geri dönebilirim" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'la yolları ayrıldıktan sonra dinlenmeye geçen Fatih Terim, hocalığa geri dönmeye hazırlanıyor. 68 yaşındaki teknik direktör, hocalığa geri dönmek istediğini resmen açıkladı.

Fatih Terim, hocalığa geri dönmek istediğini resmen açıkladı! Yeni adresi çok şaşırtacak

"ÖNCE MESSI GELİR"

Di Marzio'ya konuşan Fatih Terim, Dünya Kupası'nı kaldıran Lionel Messi'ye övgüler yağdırdı. Terim, "Benim için bir de, iki de, üç de Messi. Sonra diğerleri gelir. Maradona da harikaydı, Ronaldo da çok güçlü ama ben Messi'yi beğeniyorum. İstediği sürece sahada her şeyi yapabilir" dedi.

AÇIK KAPI BIRAKTI

Yeniden bir takımda veya İtalya'da görev alıp almayacağı sorulan Terim, "İyi bir teklif ve proje olursa İtalya'ya dönmek isterim. Sadece İtalya değil, güzel bir projeyle her yere dönebilirim" dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fatih Terim İtalya Spor Haberler

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