Fatih Terim geri mi dönüyor? İşte Galatasaray'da İmparator'la çalışacak muhtemel başkan adayları

Galatasaray'da saatler süren tarihi genel kurul sonrası Başkan Burak Elmas ve yönetimi, mali açıdan ibra edilirken idari yönden ibra edilmedi. Bunun sonucunda 1 ay içerisinde seçime gitmek zorunda olan sarı-kırmızılı camiada başkan adayları şekillenmeye başladı. Metin Öztürk adaylığını resmen ilan ederken, 4 ismin de başkan adayı olması bekleniyor.

TARAFTAR, FATİH TERİM'İ İSTİYOR

Fanatik'in derlediği habere göre, Galatasaray'da taraftarlar Fatih Terim'in takımın başına geri dönmesini istiyor. Yeni gelecek yönetimin bu konudaki kararının ne olacağı merakla beklenirken, deneyimli hocayla çalışmaya sıcak bakan 2 isim var.

DURSUN ÖZBEK, FATİH TERİM'E SICAK BAKIYOR

Galatasaray'da daha önce de Fatih Terim ile çalışan Dursun Özbek, olası başkan adayları arasında Terim ile çalışmaya en yakın adaylardan biri. Dursun Özbek'in Galatasaray Başkanı seçilmesi durumunda Fatih Terim'i göreve getirmesi oldukça yüksek ihtimal.

ALBAYRAK, TERİM KOZUNU OYNAYABİLİR

Son seçimde Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan tecrübeli yönetici Albayrak, daha önce birçok dönemde Fatih Terim ile çalışıp önemli başarılarda pay sahibi olmuştu. Albayrak'ın adaylık ihtimalinde Terim kozunu kullanmak isteyeceği muhakkak. Terim'in de Albayrak ile yeniden çalışmaya sıcak bakacağı öngörülebilir.

ÜNAL AYSAL İLE FATİH TERİM'İN ARASI BOZUK

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, hatırlanacağı gibi Fatih Terim ile olaylı bir şekilde yolları ayırmıştı. O günden bu yana da yaptığı açıklamalar ile Terim'i eleştirdi. Dolayısıyla Aysal'ın başkan seçilmesi durumunda Terim'le çalışması pek mümkün gözükmüyor.

HAMAMCIOĞLU VE ÖZTÜRK, FATİH TERİM'LE ÇALIŞMAYACAK

Son seçimde başkanlığı Burak Elmas'a 41 oy gibi az bir farkla kaybeden Hamamcıoğlu'nun seçimde aday olması yüksek ihtimal. Seçim döneminde Terim'e yönelik olumlu açıklamalar yapmayan Hamamcıoğlu'nun aday olup seçilmesi halinde Terim'le çalışması beklenmiyor. Burak Elmas ve yönetiminin göreve geldiği son seçimde 893 oy alan ve en fazla oy alan 3. aday olan Metin Öztürk'ün 30 gün içinde yapılması beklenen seçimde de aday olacak. Öztürk'ün de Terim'le çalışmaya çok sıcak bakmadığı biliniyor.

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