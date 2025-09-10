Fatih Terim'e milli takım sürprizi

Süper Lig devi Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

ARABİSTAN'DAN AYRILDI

Terim, son olarak Suudi Pro Lig kulübü Al Shabab'ı çalıştırdıktan sonra haziran ayında bu görevden ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Al Shabab'dan önce ise Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos'u çalıştırmış ve orada ise 1.85 puan ortalaması yakalamıştı.

FATİH TERİM SESLERİ

Denik Sports'ta yer alan habere göre Fatih Terim, Çekya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Çekya basınında son dönemde mevcut teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Son gelen raporlar, Hasek'in yerine Fatih Terim'in düşünüldüğünü ortaya koyuyor.