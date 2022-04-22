Fatih Terim, Dünya Kupası'na damga vuracak! İşte İmparator'un yeni takımı - Haberler

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Fatih Terim, Dünya Kupası'na damga vuracak! İşte İmparator'un yeni takımı

Haberler.com - Spor
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Fatih Terim, Dünya Kupası'na damga vuracak! İşte İmparator'un yeni takımı

Fatih Terim, 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterecek Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor. 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Felix Sanchez'le yola devam etmeme kararı alan Katar, milli takımı Fatih Terim'e teklif yaptı. Deneyimli hocanın uzun süredir beklettiği bu teklife olumlu cevap vermesi bekleniyor.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra nasıl bir yol haritası çizeceği merakla beklenen Fatih Terim kararını verdi. Deneyimli hocanın yeni adresi Katar Milli Takımı olabilir.

FATİH TERİM TEKLİFİ KABUL ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Akşam'da yer alan habere göre, Tam 1 yıldır Fatih Terim'in peşinde koşan Katar Milli Takımı, tecrübeli hocayla ilgili ısrarını sürdürüyor. 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Fatih Terim'in de bu kez teklifi kabul etmeyi düşündüğü ve en büyük futbol organizasyonunda yerini almak istediği belirtiliyor.

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

An itibarıyla Katar Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten Felix Sanhez'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor. Katar, Fatih Terim'le sözleşme imzalayıp 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyona İmparator'la girmek istiyor.

Haberler.com - Spor

2022 Dünya Kupası, Dünya Kupası, Fatih Terim, Katar, Spor, Haberler

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