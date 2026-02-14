Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında
Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. "Hani derler ya, çok yakında" başlığı ile bir video paylaşan Terim, "Büyük devrimler gürültüyle gelmez, süreklilikle gelir... Yeni şeyler söyleyelim cancağızım..." dedi.
- Fatih Terim, resmi sosyal medya hesaplarından 'Hani derler ya, çok yakında' ifadesini paylaştı.
- Fatih Terim'in paylaşımı, yeni bir iş birliği veya projeye işaret ediyor.
- Fatih Terim'in son dönemde adı Avrupa ve Körfez ülkelerinin milli takımlarıyla anılıyor.
Kariyeri boyunca kazandığı başarılarla "İmparator" unvanını alan Fatih Terim, sessizliğini dikkat çeken bir paylaşımla bozdu. Resmi sosyal medya hesaplarından "Hani derler ya, çok yakında" ifadesini kullanan Terim, paylaşımına eklediği kısa video ve görsellerle yeni bir iş birliği ya da projeye işaret etti.
YENİ ADRESİ MERAK KONUSU
Terim'in mesajı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Futbolseverler, deneyimli teknik adamın yeniden teknik direktörlük görevine mi döneceğini yoksa dijital bir platformda farklı bir projeyle mi gündeme geleceğini tartışmaya başladı. Son dönemde adı Avrupa ve Körfez ülkelerinin milli takımlarıyla anılan Terim'in kariyerinde yeni bir sayfa açıp açmayacağı merak konusu oldu.