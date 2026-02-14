Haberler

Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. "Hani derler ya, çok yakında" başlığı ile bir video paylaşan Terim, "Büyük devrimler gürültüyle gelmez, süreklilikle gelir... Yeni şeyler söyleyelim cancağızım..." dedi.

  • Fatih Terim, resmi sosyal medya hesaplarından 'Hani derler ya, çok yakında' ifadesini paylaştı.
  • Fatih Terim'in paylaşımı, yeni bir iş birliği veya projeye işaret ediyor.
  • Fatih Terim'in son dönemde adı Avrupa ve Körfez ülkelerinin milli takımlarıyla anılıyor.

Kariyeri boyunca kazandığı başarılarla "İmparator" unvanını alan Fatih Terim, sessizliğini dikkat çeken bir paylaşımla bozdu. Resmi sosyal medya hesaplarından "Hani derler ya, çok yakında" ifadesini kullanan Terim, paylaşımına eklediği kısa video ve görsellerle yeni bir iş birliği ya da projeye işaret etti.

YENİ ADRESİ MERAK KONUSU

Terim'in mesajı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Futbolseverler, deneyimli teknik adamın yeniden teknik direktörlük görevine mi döneceğini yoksa dijital bir platformda farklı bir projeyle mi gündeme geleceğini tartışmaya başladı. Son dönemde adı Avrupa ve Körfez ülkelerinin milli takımlarıyla anılan Terim'in kariyerinde yeni bir sayfa açıp açmayacağı merak konusu oldu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Spor
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYok canım:

Seçilden aldığını miras bıraksan yeter gençlere

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDieffen:

gene para kokusu aldı galiba

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu
Ulaş Tuna Astepe'den aşk iddialarını güçlendiren hamle

Ünlü oyuncudan beklenmedik hamle
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

Ürünleri öyle bir fiyata satışa çıkardılar ki millet birbirini ezdi
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu
Diyarbakır'dan gelen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Diyarbakır'da tartışma yaratan olay: Bu millete kim sahip çıkacak?