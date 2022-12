Fatih Terim'den bomba geri dönüş mesajı: Her şey olabilir, ben bitti demeden bitmez

Burak Elmas döneminde Galatasaray'la yolları ayıran Fatih Terim, uzun süren sessizliğini bozdu. TRT Spor'a konuşan Terim, net açıklamalar yaptı.

GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ekonomik olarak ciddi teklifler aldığını, ancak dinlenmek istediğini ifade etti. Terim, artık dinlendiğini ve doğru bir projeyle geri döneceğini söyledi.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları:

"BİZ YENERİZ YENİLİRİZ"

"Biz kendi aramızda hep oynarız, yeneriz ve yeniliriz. Avrupa ve Dünya çok önemli. Bir Türk insanın dışarıda tanınıp, sevilmesi önemli. Bu yüzden dışarıyı önemsiyorum. Golden Foot'ta olmaktan dolayı çok gururluyum."

"DİNLENMEYE İHTİYACIM VARMIŞ"

"Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Neredeyse bıraktığımın 10.gününde teklif aldım. Milli takımlardan da kulüp takımlarından da ama dinlenmeye devam etmeliydim."

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

"Kendimi zihnen ve fiziken iyi hissediyorum. Her an her şey olabilir. Son birkaç aydır faaliyetlerimiz de var. Doğru teklif, proje olursa düşünüyorum bazı şeyler."

"FUTBOL DİREKTÖRÜYKEN KONUŞMUŞTUK"

"Bundan 7-8 sene önce Futbol Direktörü'yken ben, bu konuyu konuşmuştuk. 1 dakika 40 saniyede attığımız taç var. 3 dakikada attığımız frikik var. Böyle böyle 45-50 dakika yok. Kalecinin 1.dakikadan itibaren vakit geçirme isteği olmaması gerekir."

"HAFTANIN ALDATANINI DA SEÇELİM"

"Haftanın oyuncusunu, hakemini seçiyoruz. Aldatanını da seçelim. Biz de görelim ayağına tekme yiyip kafasını tutanları. Ayağını takıp, 'bu da mı penaltı değil' diyenleri."

"BEN FATİH TERİM'İ TERCİH EDERİM"

"Sistem takımı olmayan mı var. Sistemi olmayan takım mı var? O ne demek? Çok mantıklı bir terim olduğunu düşünmüyorum. Yeni terimlerden, 'Fatih Terim'i tercih ederim."

"DEĞİŞİMDEN KAÇMAMALIYIZ"

"Teknik adamların girdiği her kursta ilk madde 'araştırıcı olmak'tır. Bunu unutmamalı hocalarımız. Değişimden kaçmamalıyız."

"BU HİKAYE BİTMEZ"

"Bu hikaye bitmez. En azından ben 'bitti' demeden bitmez. Yakın bir zamanda gereğini söyleriz. Herkes de ne yapacağımızı anlar. Olağanüstü rakamlarla gelen milli takımlar oldu ama ben hep 'hayır' dedim. Ama yakın zamanda açıklamalarım olacak."

"NETFLIX'TE İYİ İŞ ÇIKTI"

"Bir teknik adamın ilk defa Netflix gibi bir platformda belgeselinin olması ve böyle güzel bir şey çıkarıldığı için övülmesi lazım. Bana göre çok iyi iş çıkardılar. Beğenen, beğenmeyen, kırılan oldu hepsine saygı duyduk. Kimi diyor 'bu niye vardı'. Olacak bunlar."

"KİTABIMDA HER ŞEYİ ANLATACAĞIM"

"Kitabı bu yüzden çok önemsiyorum. Belgeselde anlatmadıklarımı orada anlatacağım. Bu güzel belgeselin yapımında emeği geçen pırıl pırıl insanlar tanıdım. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Müthiş bir iş çıkardılar."